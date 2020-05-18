شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل نادر لتلاوة الملك سعود لسورة الضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت مؤسسة الملك سعود، تسجيلا نادرًا للملك رحمه الله، وهو يتلو سورة الضحى. نشرت مؤسسة الملك سعود، تسجيلا نادرًا للملك رحمه الله، وهو يتلو سورة الضحى. الجدير بالذكر، أن الملك سعود - رحمه الله - ، أم المصلين في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وصعيد عرفات 12 مرة ما بين الأعوام من 1374هـ إلى 1381هـ.

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