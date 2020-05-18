شكرا لمتابعة خبر عن " السديس " يصدر قرارًا بشأن دور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، قرارًا بإعادة هيكلة الوكالة المساعدة النسائية، وإمدادها بالكفاءات والطاقات المؤهلة. أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، قرارًا بإعادة هيكلة الوكالة المساعدة النسائية، وإمدادها بالكفاءات والطاقات المؤهلة. ويشمل القرار إنشاء " وكالة الشؤون التطويرية النسائية " و " الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية العلمية " ،و " الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية " . ويأتي ذلك القرار تعزيزا لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن، ومواكبة لرؤية 2030.

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