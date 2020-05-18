شكرا لمتابعة خبر عن " الحمراني " يغلق حسابه بتويتر بعد وقوعه في الفخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلق الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .

ويأتي ذلك في أعقاب اتهامه ببث شائعات وترويجه لأخبار مغلوطة في قضية " خاطفة الدمام ".

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وكان الحمراني قد حذف تغريدة له رد فيها على النيابة العامة بعدما كشف متحدثها الرسمي عن ملاحقته.

يذكر أن ماجد الدسيماني المتحدث باسم النيابة العامة، أعلن عن إدراج اسم أبو طلال الحمراني ضمن قائمة ترقب الوصول للمملكة.