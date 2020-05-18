شكرا لمتابعة خبر عن العتيبي: رؤية 2030 مشروع تنموي نهضوي من أجل إعادة المملكة لقيادة العالم العربي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، إن رؤية 2030 مشروع تنموي نهضوي من أجل إعادة المملكة لقيادة العالم العربي وإقامة نهضة عربية.

وأضاف العتيبي خلال حواره في قناة الإخبارية:" لا يوجد وصفة طبقت ونجحت في الدول العربية "، لافتا:" أغلب الدول لديها ملفات فقر وبطالة ومشاكل مع الآخر ".

ولفت العتيبي:" مشروع 2030 ينادي بعدم الاعتماد علي النفط وربط الهوية الوطنية بالتاريخ الوطني "، مشددا على التركيز علي الدائرة الوطنية والإسلامية والعالمية لإعادة المملكة لقيادة المنطقة العربية ".