شكرا لمتابعة خبر عن «الراجحي»: فخور بما تقدمه المملكة لمواجهة «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، رسالة لقطاعات المملكة كافة تقديرًا لجهودهم في مواجهة كورونا.
وقال "الراجحي" عبر "تويتر" : "فخور بكل ما تقدمه المملكة وكافة قطاعاتها لمواجهة هذه الجائحة التي أطلعتنا على الكثير من الجهود المبذولة وعّرفتنا على الكثير من الأبطال .. فشكراً لكم و جميلكم_جميل".
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