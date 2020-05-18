شكرا لمتابعة خبر عن «الراجحي»: فخور بما تقدمه المملكة لمواجهة «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، رسالة لقطاعات المملكة كافة تقديرًا لجهودهم في مواجهة كورونا.

وقال "الراجحي" عبر "تويتر" : "فخور بكل ما تقدمه المملكة وكافة قطاعاتها لمواجهة هذه الجائحة التي أطلعتنا على الكثير من الجهود المبذولة وعّرفتنا على الكثير من الأبطال .. فشكراً لكم و جميلكم_جميل".