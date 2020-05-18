محافظ الداير: المعلومات المتداولة حول فيديو تخريب مسجد الفاروق مغلوطة

أكد محافظ الدايرنايف بن لبدة، أن مقطع الفيديو المتداول حول تعرض مسجد الفاروق بالداير لعملية تخريب في بعض ممتلكاته، بث معلومات مغلوطة، موضحًا أنه تم تأهيل الجامع من جديد وإعادته إلى ما كان عليه وبشكل أفضل.

وذكر أن الجهات الأمنية باشرت الحادث فور تلقيها بلاغًا بالحادث، وقبل انتشار الفيديو، قامت بإيقاف الفاعل وسيتم إحالته لجهة الاختصاص وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

وبين أن الفاعل يعاني من اعتلالات نفسية، وسبق أن تم إيقافه بعد تخريبه لعدد من أجهزة التبريد بنفس المسجد وتم إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص وإحالته لمستشفى الصحة النفسية للكشف الطبي عليه وعلاجه، وغير صحيح ما تم تداوله أنه تم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة.

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وبين أنه لم يتم فقد أي شيء من ممتلكات المسجد، وأن ما قام به الفاعل هو العبث بها، وتم معالجته وإعادة إصلاح كافة الجوانب التي طالها العبث من أجهزة تبريد وفرش وصوتيات.

وشدد محافظ الداير على أن الفيديو نقل معلومات مغلوطة، منها أنه تم إطلاق سراح الفاعل خلال 24 ساعة في مرة سابقة وأن المسجد تعرض للسرقة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث اتضح بعد مباشرة رجال الأمن والجهات المعنية، أن ما تعرض له المسجد هو عملية عبث ولم يتم فقد أي من ممتلكات المسجد.

وأهاب محافظ الداير بالجميع، استقاء المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة التي قد تشكل صورة سلبية، مشيدًا بجهود رجال الأمن في حفظ الأمن والتفاعل مع أي حالة تستدعي الحضور الأمني.