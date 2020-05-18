8 إصابات في انقلاب باص بجدة

وأضاف: “فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 4فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني معتز الباشا ، إلى موقع الحادث، ليجدوا 8 إصابات توزعوا كالتالي: 4 إصابات حالتهما متوسطة، 3 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع. وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة.
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