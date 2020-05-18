شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على مكة المكرمة.. و«الأرصاد» تنبه والان نبدء بالتفاصيل

هطلت فجر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. ونبهت هيئة الأرصاد من أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، وتشمل: (الجموم، الخرمة، الطائف، القنفذة، الليث، بحرة، جدة، خليص). وتستمر الحالة الجوية حتى 10 صباحاً.

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