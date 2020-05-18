السعودية | السعودية ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان 

شكرا لقرائتكم السعودية ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غني وعبدالله عبدالله.
وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.
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