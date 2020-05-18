السعودية | شاب سعودي يبيع الخضار من كرسيه المتحرك وهذه قصته

شكرا لقرائتكم شاب سعودي يبيع الخضار من كرسيه المتحرك وهذه قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على كرسي الإعاقة، مشوار كفاح دام 4 أعوام، قاد شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 27 عاماً، للعمل في بيع الخضروات والبطيخ بمنطقة الرياض، بعد تعرضه لحادث مروري قبل سنوات أدى إلى خلل في وظائف الحركة لديه.

"محمد الدواس" رفض الجلوس، وقرر بعزيمته وإصراره الدخول في مجال تجارة الخضار والفواكه، لقضاء وقته وكسب لقمة عيشه، فهو يخرج يومياً منذ بزوع الشمس وحتى الليل، لجلب الخضار إلى محله وبيعها.

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الدواس يحلم أن يكمل مسيرة علاجه في الخارج، فذكر في فيديو رائج على وسائل التواصل، أنه يجمع المال من تجارته ليتعالج في ألمانيا أو الهند ليعود للحركة من جديد، ليسطر بذلك نموذج لتحدي المصاعب والعزيمة التي تتحمل الأعباء.

وقال في حديثه مع "الخليج 365": تعرضت لحادث قبل 12 سنة على الدباب، وسبب لي قصور في الحركة، والآن أحببت قضاء الوقت في بيع الخضار للتواصل مع الجمهور، فالكثير من الناس يتعاملون معي.

وأضاف: "بدأت البيع في سوق شعبي، والعديد من مواقع البسطات، إلى أن استطعت استئجار محل ليكون مقرا دائما لي لمزاولة عملي التجاري، فهي مهنة ممتعة وعوائدها الاقتصادية ممتازة، فالشباب السعودي قادر على العمل والانجاز، فهو نموذج جميل للعمل مهما كانت المعوقات".