مرصد المجمعة الفلكي یصدر بیاناً بشأن رؤیة ھلال شوال

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 مايو 2020 05:16 صباحاً - ‏21 دقيقة مضت أخبار السعودية 59 زيارة

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بیاناً، بشأن الظروف العلمیة لرصد ھلال شھر شوال لعام 1441 هـ الجاري.

وأوضح المرصد، أنه سیقوم برصد ھلال شوال حسب تقرير أم القرى، مشيراً إلى أنه بعد إتمام الحسابات العلمیة لموقع المرصد الفلكي لیوم الجمعة 29 رمضان الجاري الموافق 22 مايو تفید المعطیات الحسابیة بأن الشمس ستغرب في تمام الساعة (6:39) وسیغرب القمر الساعة (6:26) أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة.

وأضاف أن يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو ستغرب الشمس الساعة (6:40) وسيغرب الهلال الساعة (7:23)، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطاله 10.60.