- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهد القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب اليوم، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين خمسة أشخاص في المحافظة عقب إعلان شفاء ثلاث حالات أول من أمس.
وودّع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري، اليوم، الحالتين، بعد استكمالهما للعلاج، وجميع الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة.
"مهد الذهب": شفاء حالتين من مصابي "كورونا" وعدد المتعافين يبلغ (5)فهد الغبيوي الخليج 365 2020-05-18
شهد القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب اليوم، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين خمسة أشخاص في المحافظة عقب إعلان شفاء ثلاث حالات أول من أمس.
وودّع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري، اليوم، الحالتين، بعد استكمالهما للعلاج، وجميع الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
02:04 AM
غادروا المحجر الصحي بعد استكمال علاجهم وفحوصهم الطبية
شهد القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب اليوم، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين خمسة أشخاص في المحافظة عقب إعلان شفاء ثلاث حالات أول من أمس.
وودّع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري، اليوم، الحالتين، بعد استكمالهما للعلاج، وجميع الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة.
، "مهد الذهب": شفاء حالتين من مصابي "كورونا" وعدد المتعافين يبلغ (5) ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مهد الذهب": شفاء حالتين من مصابي "كورونا" وعدد المتعافين يبلغ (5) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.