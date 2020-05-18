شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على ما يبدو أن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني قد خرج عن طوره، عقب تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني أمس، حول إدراج اسمه ضمن قائمة ترقب الوصول للمملكة.

ونشر الحمراني مقطع فيديو عبر حسابه بـ " سناب شات " ،اتهم فيه الإعلامي عبدالله المديفر، بأنه أراد الحصول على الشهرة بالتطرق في الحديث عنه وعن قضية خاطفة الدمام، التي اتهم فيها بنشر الأخبار المغلوطة والشائعات.

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وادعى الحمراني، أن الإعلامي المديفر حرض ضده في الحلقة التي استضاف فيها الدسيماني، من أجل الشهرة.