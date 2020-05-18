شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على ما يبدو أن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني قد خرج عن طوره، عقب تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني أمس، حول إدراج اسمه ضمن قائمة ترقب الوصول للمملكة.
ونشر الحمراني مقطع فيديو عبر حسابه بـ " سناب شات " ،اتهم فيه الإعلامي عبدالله المديفر، بأنه أراد الحصول على الشهرة بالتطرق في الحديث عنه وعن قضية خاطفة الدمام، التي اتهم فيها بنشر الأخبار المغلوطة والشائعات.
وادعى الحمراني، أن الإعلامي المديفر حرض ضده في الحلقة التي استضاف فيها الدسيماني، من أجل الشهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.