حقيقة الصورة المنسوبة للأميرة نورة بنت عبدالرحمن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف حساب " تاريخ آل سعود " حقيقة صورة امرأة، نُسبت للأميرة نورة بنت عبد الرحمن. كشف حساب " تاريخ آل سعود " حقيقة صورة امرأة، نُسبت للأميرة نورة بنت عبد الرحمن. وأكد " تاريخ آل سعود " أن الصورة ليست للأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وإنما هي صورة للأميرة البريطانية أليس -كونتيسة أثلون-. ويظهر على يمين الأميرة البريطانية الملك سعود -ولي العهد حينها- وتم التقاطها في الرياض عام 1356هـ/1938م.

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