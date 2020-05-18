شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح مدى تأثير "زانتاك" على الحموضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): رد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على استفسار أحد متابعيه بشأن مدى تأثير الزانتاك على الحموضة. رد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على استفسار أحد متابعيه بشأن مدى تأثير الزانتاك على الحموضة. وقال المغرد:" عادي يا دكتور أخذ زانتاك تأثيره علي الحموضة ومعدتي توجعني؟! ". وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" زانتاك أوقف استخدامه من فترة راجع أقرب طبيب عندك لأخذ العلاج المناسب ".

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