شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إخراج 2 كيلو شعر من بطن فتاة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قام فريق طبي بالطائف، بإخراج 2 كيلو من الشَعر داخل بطن فتاة عشرينية، بعدما لازمتها آلام مزمنة.

وتفصيلا، أدخلت الفتاة فى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد أن أعياها الألم ووصلت معه إلى حد لا تستطيع مقاومته، لتخضع لفحص سريري موسع، حيث انتهى بالوصول لعلة الفتاه منذ سنوات، بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن ويشكل جدارًا خانقًا للمعدة.

وأجرى الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي الطبيب محمد المهدي، وزميلاه أخصائي الجراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهم الفني، تدخل عاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشفوا لاحقاً أن ما كان يحيط بالمعدة، عبارة عن تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو جرام.

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ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم استخراج الكتلة وإنهاء معاناة الفتاة لتنعم بالراحة، وهي في صحة جيدة برعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى.