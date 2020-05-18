ضبط 54 طن "بصل" مع عمالة مخالفة بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ضبطت الفرق الرقابية عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية في جدة لبيعه لاحقا بأسعار عالية. ضبطت الفرق الرقابية عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية في جدة لبيعه لاحقا بأسعار عالية. وحجزت الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين، بالإضافة إلى تسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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