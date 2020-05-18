شكرا لمتابعة خبر عن باحث شرعي: إخراج الزكاة حبوب وثمار يخدم الأغنياء وليس الفقراء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المحامي والباحث الشرعي نايف ال منسي إن إخراج الزكاة حبوب وثمار يخدم الأغنياء وليس الفقراء.

وأضاف ال منسي خلال حواره في برنامج " ياهلا ":" الصحابة والعلماء كانوا ينظرون لتحقيق مقاصد الشريعة في زكاة الفطر وكانت عبارة عن صاع من التمر ".

وأوضح ال منسي أن الغني يربح من الزكاة ءكثر من الفقير، مشيرا إلى القوة الشرائية الكبيرة علي الأرز من أجل الزكاة به.