أخبار السعودية اليوم.. تحديد عقوبة مخالفة تعليمات العزل الصحي.. وسعودي يفوز بجائزة عالمية لتطوير لقاح لكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الأحد، حيث كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي في المملكة، كما سجلت مكة المكرمة أعلى نسب الإصابة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أوضحت وزارة الصحة وإلى التفاصيل :

إشادة دولية بتنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة

أشاد اجتماع افتراضي للحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من جهة، ومجموعة البنك الدولي وكبار المانحين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن من جهة أخرى، بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن، الذي سيعقد في 2 يونيو المقبل بمشاركة الأمم المتحدة.

شاهد.. عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي في المملكة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي، تقدر بغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالعقوبتين معًا.

بربط أهدافها مع رؤية المملكة 2030.. «هيئة التقويم» تحسِّن تصنيف الجامعات السعودية دوليًا

برز اسم هيئة تقوم التعليم والتدريب خلال الأيام الماضية مع إعلانها إجراء الاختبار التحصيلي لأكثر من 350 ألف طالب وطالبة «عن بُعد» في منازلهم بدلًا من الحضور إلى مقرات الاختبار، حفاظًا على الصحة العامة ومواجهة كورونا، وتحرص الهيئة على ربط أهدافها مع أهداف رؤية 2030؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.

«عن بُعد».. الجامعات تنجح في إجراء 2.2 مليون اختبار لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة

أنهت الجامعات السعودية تجربتها بنجاح في التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني إثر انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث أدى 1.6 مليون طالب وطالبة أكثر من 2.2 مليون اختبار عن بُعد من بين 12 طريقة مختلفة للتقويم النهائي.

باحث بجامعة جازان يفوز بجائزة عالمية لتطوير لقاح ضد كورونا

فاز الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بجائزة دعم بحثي في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-١٩) من الشركة الأمريكية «أتوم وايز» الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لاكتشاف علاجات دوائية.

6 نصائح من «الصحة» لمرضى ضغط الدم

بمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم، دعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، مرضى ضغط الدم، إلى ضرورة التقيد بمجموعة من النصائح من خلال التزامهم بالأدوية والإرشادات الصحية في مواعيدها، والبعد عن التوتر وأخذ القياسات اللازمة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومستوى الضغط في المنزل وممارسة الرياضة، مع أهمية التغذية الصحية السليمة.

بـ557 حالة.. مكة تتصدر المدن الأكثر إصابة بكورونا والرياض ثانيًا بـ 488 خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 54752 وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة بـ 557 حالة، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2056، ما يرفع الإجمالي إلى 54752 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 10 حالات، بعد تسجيل 312 .

«عاجل» تكشف خطة عودة العمل التدريجي بمستشفيات منطقة مكة

اطلعت صحيفة "عاجل" من مصادرها، اليوم الأحد، على خطة إعادة العمل تدريجيًّا بمستشفيات منطقة مكة المكرمة واستئناف تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة، وحالات الحوادث والجراحات، وحالات الباطنة بتخصصاتها.

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تعرف على آلية العثور على التمويل المناسب من «التنمية الاجتماعية» وإجراءات التقديم

كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن توفير وإتاحة استخدام أداة تفاعلية جديدة تمكنّ الباحثين عن القروض من تحديد التمويل المناسب لهم، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية، حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين.

عودة منتج آهل.. تعرف على الشروط والإجراءات من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، عودة منتج آهل الذي يسمح للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي بالحصول على تمويل اجتماعي للمرة الثانية، موضحًا أن منتج آهل يهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

رابط الاستعلام عن النتائج في نظام نور

أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، رابطًا خاصًّا في نظام نور، يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج، من خلال رقم السجل المدني فقط (الهوية الوطنية).

فيديو.. مجهولون يسرقون مسجدًا في الداير.. ويلقون بالمصاحف على الأرض

رصد مقطع فيديو، قيام مجهولين بسرقة محتويات أحد مساجد بمحافظة الداير، ولم يكتفوا بذلك بل عبثوا بالمصاحف، وألقوها على الأرض، فيما أفادت مصادر أن مديرية أوقاف جازان تجري تحقيقات في الواقعة.

شروط وآلية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية

شددت هيئة الملكية الفكرية، على مدى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية ويندرج تحتها الأعمال الروائية والأدبية والنثرية والشعرية، مشيرة إلى أن الهيئة تتيح خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات التصاميم المعمارية، ومصنفات برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، ضمن حقوق الملكية الفكرية.

طقس الاثنين.. هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتة إلى استمرار توقعها بشأن هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة)، تمتد إلى أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، وتبوك، والرياض، القصيم، وحائل).

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