بالصور.. ضبط عمالة تقوم بالحلاقة للزبائن داخل منزل شعبي بالطائف

البلدية صادرت المضبوطات..
ضبطت بلدية الطائف الجديد، الفرعية، أمس الأحد، عمالة أجنبية تمارس مهنة الحلاقة للزبائن داخل منزل شعبي في الطائف، وذلك بشكل مخالف للاشتراطات الوقائية والبلدية.
وقامت البلدية بمصادرة المضبوطات التي تم العثور عليها في الموقع.
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