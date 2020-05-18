شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سداد مديونية 654 مستفيدا من خدمة “فُرجت” بأكثر من 49 مليونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:46 صباحًا, 18 مايو 2020 م أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بسداد مديونية ( 654) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة “فُرجت”، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سداد مديونية 654 مستفيدا من خدمة “فُرجت” بأكثر من 49 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.