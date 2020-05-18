شكرا لقرائتكم خبر عن «البسبوسة».. محبوبة الصغار والكبار والان نبدء بالتفاصيل

«البسبوسة» تعتبر من أطباق الحلويات، التي تتواجد على موائد الإفطار، في شهر رمضان وغيره، وتتعدد طرق صنعها، فكل شيف له طريقة خاصة لإعداد هذه الوجبة، حيث تتعدد الطرق والأذواق، والمسمى واحد «البسبوسة»، فالمكونات في طريقة التحضير هي مَن تحدد شكل وذوق هذا الطبق.

وتعتبر البسبوسة محبوبة عند الجميع، صغارًا وكبارًا، ذكورًا وإناثًا وتهتم بها السيدات لتكون ذات شكل براق، تخطف الأنظار أثناء تواجدها ضمن مائدة الإفطار، وتؤكل بعد تزيينها بأنواع من المشهيات، وبحسب صانع الطبق.

وتتكون البسبوسة بشكل رئيس من دقيق السميد، وجوز الهند، ثم السكر، والبيض، والفانيلا، والزيت، أو البيكنج باودر، ثم يأتي دور الشيف في التفنن في صنع البسبوسة، فالبعض يضيف الزبادي، والقشطة، أو الشعيرية، أو الكاكاو، وكلّ على حسب طريقته، كما توضع في نهاية الطهي أصناف من الزينة، مثل سقيها «بالشيرة» أو الحليب المحلى، أو إضافة الشعيرية، أو الورد المجفف.