شكرا لقرائتكم خبر عن تسفير 91 مقيما إلى جاكرتا عبر «عودة» والان نبدء بالتفاصيل

أنهت المديرية العامة للجوازات أول أمس، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة «عودة» المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبر مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها 91 راكبا. وتمكن مبادرة «عودة» الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة «الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، التأشيرة السياحية» من السفر جوا إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة «عودة» في منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: «رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول»، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في «منصة أبشر»، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة، وقد بلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة «عودة» 149671 طلبا خلال الفترة من 2020/4/22 حتى 2020/5/16. وتتم المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي «وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية»، بالإضافة للقطاعات الأمنية «مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية».