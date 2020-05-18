شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 2,782 لغما حوثيا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من مايو الجاري، من انتزاع 2,782 لغمًا منها 34 لغمًا مضادة للأفراد، و382 لغمًا مضادة للدبابات و2,321 ذخائر غير منفجرة، و45 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 166,987 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق.

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