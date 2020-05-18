شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف «سلة» للجهات الخيرية بالشريط الحدودي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان محمد علاوي، أن الحملة تهدف إلى مساندة الجمعيات الخيرية بالمحافظات الحدودية والمراكز التابعة لها؛ لتوفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها.
وبين أن عملية توزيع السلال تمت بمشاركة العديد من الفرق التطوعية وفق خطة متكاملة للتوزيع والتوصيل للمستفيدين، وفق معايير وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لسلامة وتطبيق أعلى مقاييس السلامة والوقاية، معربا عن شكره لجميع الجهات الداعمة والمؤسسات والفرق التطوعية المشاركة في توفير وايصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة .
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