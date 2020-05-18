شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد.. أفعال تسبق الأقوال والان نبدء بالتفاصيل

تحل مناسبة البيعة الثالثة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، وقد تحققت على أرض الوطن إنجازات ونجاحات بكافة الأصعدة داخليا وخاجيا، جاءت بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواكبة طموحات الشعب السعودي، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين، لتعيش بلادنا في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، عبر مشروعات عملاقة نتاجا لرؤية 2030، وقيادة سموه لتجديد دماء قيادات الدولة، وتصعيد جيل الشباب، وتمكين المرأة، وتعزيز التخطيط والعمل المؤسسي.

الأول عربيا

تبوأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المركز الأول عربيا والثامن عالميا في قائمة بأسماء أقوى الشخصيات تأثيرا في العالم عام 2018، أصدرتها مجلة فوربس الأمريكية، نظير شخصيته الحازمة وإصلاحاته الداخلية والخارجية التي كانت محط أنظار العالم.

الأكثر تأثيرا

اختيار مجلة «تايم الأمريكية» صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2018.

رؤية 2030

إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

التحول الوطني

إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، ويتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي، مراقبة واستشراف الأداء المالي؛ بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية، وفقاً لإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى وذلك لتحقيق الاستدامة المالية.

سند الزواج

إطلاق مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان» والتي تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت أهدافها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج.

مشروع القدية

إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس إدارة القدية، عن مشروع القدية بتاريخ 7 أبريل 2017.، ضمن برنامج للازدهار المستمر وكجزء من رؤية 2030.

مشروع نيوم

إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 24 أكتوبر 2017 خلال جلسة مؤتمر مبادرات مستقبل الاستثمار في الرياض، عن مشروع «نيوم» لأول مرة، كخطوة عملاقة وجزء من رؤية 2030.

مشروع البحر الأحمر

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعلن في 31 يوليو 2017م

عن مشروع سعودي سياحي «البحر الأحمر» بمساحة 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه.

إصلاحات اقتصادية

إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خطة إصلاحات اقتصادية تحمل اسم «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى التقليل من الاعتماد على النفط وتأسيس صندوق استثماري سيادي تقدر قيمته بألفي مليار دولار.

مكافحة الفساد

إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حملة موسعة لمكافحة الفساد، طالت شخصيات كبيرة ورجال أعمال، ووصفها في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» بأنها جزء من العلاج بـ«الصدمة».

تطوير الاستثمارات العامة

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتفاقا مع مجموعة عالمية للاستثمارات من أجل إنشاء صندوق استثماري جديد؛ بهدف تعزيز استثمارات القطاع التقني في العالم.

تمكين المرأة السعودية

نالت المرأة السعودية الكثير من الحقوق التي وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذكر سموه في حديث لوكالة «بلومبيرج» بشهر أبريل 2016 أن المرأة السعودية لم تحصل على حقوقها كاملة، فسمحت المملكة العربية السعودية للمرأة لأول مرة بقيادة السيارة رسميا، في 2017، وإعلان تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية تسمح للأنثى باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها بعد عمر الـ21. كما تبوأت مناصب قيادية في كافة المجالات.

الصناعات العسكرية

تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

الخدمات اللوجستية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يدشن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».

اكتتاب أرامكو

يعتبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب فكرة اكتتاب أرامكو.

أمن سيبراني وذكاء اصطناعي

إنشاء كلية محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وكذلك كلية محمد بن سلمان لريادة الأعمال.

مركز الخط العربي

إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مركز «دار القلم» في المدينة المنورة، ليكون باسم «مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي»، بناءً على طلبٍ تقدم به صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، تثمينا لجهود سمو ولي العهد - حفظه الله - في دعم الخط العربي وتقديرا لدعمه المستمر للثقافة والمثقفين.

عاصفة الحزم

قيادة عملية عاصفة الحزم عام 2015، بمشاركة دول أخرى من الحلفاء، من أجل التصدي للتمدد الإيراني وتمرد ميليشيات الحوثي الطائفية الإرهابية.

مسك الخيرية

تأسيس مؤسسة مسك الخيرية للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.

علاقات دولية

تعزيز العلاقات الدبلوماسية بزيارة العديد من الدول، وطرح رؤى المملكة على قيادات تلك الدول، وتعزير علاقات المملكة بتلك الدول في كافة المجالات.

التحالف الإسلامي

إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن تأسيس التحالف الإسلامي، في 2015، وذلك بهدف مجابهة الإرهاب في جميع النواحي «العسكرية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والإعلامية».

قمتا العشرين

مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قمتي مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس في نوفمبر 2018، وقمة المجموعة في مدينة أوساكا اليابانية بشهر يونيو 2019.