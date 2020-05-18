شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 44 منشأة غذائية مخالفة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

‏كشف رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، عن جهود البلدية خلال الفترة الماضية في شهر رمضان المبارك، والتي تمثلت في التأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضح أن ‏إدارة صحة البيئة بالبلدية أغلقت خلال 14 يومًا منذ بداية ‏شهر رمضان أكثر من 44 منشأة غذائية مخالفة، وذلك ضمن جولات مراقبي البلدية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

‏وقال إنه تم زيارة أكثر من 1226 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ‏وتم خلال الجولات إصدار 1112 إشعارًا ومخالفة، وإتلاف ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏وشدد القحطاني على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.