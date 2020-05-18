شكرا لقرائتكم خبر عن 44 جلسة إلكترونية لانتهاكات «الملكية الفكرية» والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 19990 نشاطاً مختلفاً عبر المنصات الافتراضية من قبل المختصين في الهيئة و17546 خدمة إلكترونية لعملائها من الأفراد والمؤسسات منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من أبرزها عقد 44 جلسة للجان شبه القضائية للفصل في انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لأكثر من 500 مستفيد من 28 جهة من القطاع الحكومي والخاص. وإشارة إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد احتلت المملكة مركزها ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من دورات المنظمة والتعليم عن بعد بمقدار 1445 متدرباً ومتدربة خلال المدة من يناير 2020م حتى مايو 2020.

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