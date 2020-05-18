شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

تُعد من المهن القديمة التي تحوّلت مع مرور الزمن إلى تاريخ، خصوصًا بعد ظهور العديد من التقنيات الحديثة، إنها مهنة «المكوجي» التي كان يفاخر مَن يعمل بها، عمرها ممتد إلى عقود من الزمن، كانت ممتهنة من بعض العوائل ويتوارثونها فيما بينهم، أدواتها مكواة حديدية وفحم يتم تسخينها عليه، ومن ثم تمريرها على الملابس، التي أحيانًا تُحرق بسبب الحرارة الزائدة، وتحدث مشاكل مع الزبائن، ظلت متواجدة حتى عقود قريبة، حتى ظهرت المكائن الآلية التي لا تتطلب جهدًا ووقتًا، واختفت الكثير من مشاكل الزبائن من حرق الملابس وضياعها، ولكنها تتواجد حاليًا في الكثير من المهرجانات الوطنية كمهنة من المهن القديمة.