شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 120 ألف وجبة بـ«إفطارك في مكانك» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس اللجنة عادل بن حمد الحديبي أن الحملة تأتي بناءً على توجيهات سمو أمير القصيم، بمشاركة 13 جهة حكومية واجتماعية، مبينًا أن عمل اللجنة مستمر حتى اليوم الأخير من شهر رمضان؛ بهدف استمرار تنفيذ مشاريع إفطار صائم في عموم المنطقة، وعدم توقف هذا العمل الخيري.
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