شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 120 ألف وجبة بـ«إفطارك في مكانك» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل لجنة عنيزة حملة «إفطارك في مكانك»، حيث تم توزيع أكثر من 120 ألف وجبة إفطار من بداية الشهر الكريم وحتى يوم أمس الأول، استفاد منها العديد من المحتاجين والمتضررين من الأسر والعمالة في 60 موقعًا بالمحافظة، وشارك في توزيعها أكثر من 100 متطوع.

وأوضح رئيس اللجنة عادل بن حمد الحديبي أن الحملة تأتي بناءً على توجيهات سمو أمير القصيم، بمشاركة 13 جهة حكومية واجتماعية، مبينًا أن عمل اللجنة مستمر حتى اليوم الأخير من شهر رمضان؛ بهدف استمرار تنفيذ مشاريع إفطار صائم في عموم المنطقة، وعدم توقف هذا العمل الخيري.