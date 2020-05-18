شكرا لقرائتكم خبر عن سداد مديونية 654 محكوما بـ«فرجت» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، سداد مديونية 654 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «فُرجت»، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال. وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً بأن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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