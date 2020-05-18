«الشورى» يتابع دعم المنشآت الصغيرة

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ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماعها «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/1440هـ وذلك بمشاركة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م. صالح الرشيد. ‏وبحث الاجتماع أثر المبادرات الحكومية الاستباقية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إزاء جائحة فايروس كورونا من خلال تقديم العديد من برامج الدعم المالي الموجه لها. كما اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على جهود الهيئة في إعادة الثقة للسوق وتحفيز المنشآت على الاستثمار. واستعرض المجتمعون آخر المستجدات التي طرأت على إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية استفادة المنشآت الصغيرة من برامج ومبادرات الهيئة في جميع مناطق المملكة؛ لتحقيق التنمية المتوازنة. كما قدم عدد من أعضاء اللجنة الاستفسارات حول ما تم بشأن الإستراتيجية الوطنية للهيئة، ومدى تعاون الهيئة مع الجامعات لإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لرواد الأعمال ودعم ابتكاراتهم، وأهمية إيجاد مبادرات تدعم التوجه نحو الاستثمار في قطاع سلاسل الإمداد.

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