شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ثناء وإطراء للزوجة والان نبدء بالتفاصيل

يثابر الطالب الجامعي ليحصل على معدل تراكمي مميز، يمنحه فرصا أكبر للاستقطاب والتوظيف من قبل كبرى الشركات العالمية والمحلية. ويجذب حسن معدله الدراسي الثناء والإطراء له من مسجل الجامعة الأكاديمي، فضلا عن أن المعدل التراكمي العالي يزيد من إمكانية الترشيح للطالب للحصول على منح الدراسات العليا. إلا أن خطاب شكر واحد يوجه لولي أمره، يجعل رصيد الطالب العاطفي والنفسي أكبر مما قد يتخيله الكثير من الناس.

يكدح كل موظف جاد ومثابر على مدى سنوات متعاقبة، ويتطلع إلى تحسين تقييمه السنوي بشكل مستمر، وإذا وجه مدراؤه خطاب ثناء وإطراء له في محفل عام للشركة وأمام الموظفين الآخرين يجعل ذلك الموظف في حالة امتنان مستمر، ويبذل جهودا مضاعفة حفاظا على سجله النظيف المشاهد به.

في الحياة الزوجية، الكثير من الأزواج الموظفين يغفلون عن إعطاء خطابات ثناء وشكر لزوجاتهم في حفل وجود أولياء أمورهن.

ومن منطلق فكرة إبراز الثناء والإطراء، شخصيا بادرت بإطلاق خطاب شكر وثناء موجه لوالد ووالدة زوجتي، عبرت فيه عن الثناء لابنتهم وعرجت فيه على حسن زراعة روح المسؤولية في جنبات ابنتهم، زوجتي، وقد تجلت تلكم الروح في زمن جائحة كورونا بشكل أكبر. وكان من ضمن ما أوردته في خطاب الثناء والإشادة بتصرف: «أعلم علم اليقين بأن الإنسان عندما يريد أن يقترن بشريكة حياته، فإنه يبحث عن الكمال في الصفات في الطرف المقابل، وفي كل شيء يتعلق به من سلوك وذكاء وإدارة ومستوى دراسي و.... إلخ.

ولم ولن يبلغ أي منهما حد الكمال بكل مفرداته. ومن نعم الله على عبده هو تفهم الإنسان لتلكم الحقيقة واستيعابها منذ بداية مشواره في تكوين الأسرة والعمل في إطار تلكم القناعة، بعد بذل الجهد في البحث والجد في الانتقاء لشريكة الحياة». لعل محتوى الرسالة بسيط، ولكنه محاولة معبرة، تشيع أجواء الامتنان والمودة. وأتقدم بطرح هذا النموذج للأزواج، حيث يمكن إعادة صياغته بما يتواءم مع المفردات اللغوية لكل شخص بطريقته المختلفة، إلا أن الهدف واحد، وهو شيوع الاستقرار والحب والمودة.