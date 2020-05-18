شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1185 كيلو دجاج فاسد بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف محلا لبيع الدجاج في أم الساهك؛ لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، حيث يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية بإغلاق ومصادرة ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة تؤثر على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية وقفت على الموقع وكشفت عن مخالفته الاشتراطات الصحية؛ كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، مشيرا إلى أنه تم إتلاف ١١٨٥ كجم من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه. مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأبان أن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري، مؤكدا أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.