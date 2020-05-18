شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

عائلة مسلمة تبتهل إلى الله بالدعاء قبل لحظات من موعد الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك، في ساحة الاستقلال في كوالالمبور بماليزيا، وسط تفشي مرض فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضًا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.