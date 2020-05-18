شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بحثي يقدم الخدمات لـ 4000 يتيم وأمهاتهم والان نبدء بالتفاصيل

عقدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء» الاجتماع الافتراضي الأول للفريق البحثي الخاص بإجراء الدراسات والأبحاث بعنوان «الاحتياجات والتحديات النفسية والاجتماعية للأيتام وأمهاتهم»، مساء الجمعة الماضي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، ووكيل الجامعة للابتكار د. عمر المعمر، ومدير الجمعية عبدالله الخالدي.

وشارك في اللقاء نحو 140 مرشدا طلابيا يعملون في مدارس المنطقة الشرقية، ومشرفو التوجيه والإرشاد، حيث يستهدف البرنامج البحثي تقديم أفضل الخدمات لنحو 4000 يتيم وأمهاتهم. من جانبه قال د. العتيبي، إن اللقاء يأتي في إطار العلاقة الإستراتيجية بين إدارة التعليم وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ولما تمثله هذه الفئة الغالية من أهمية بالغة لدى الجميع لا سيما القطاع التعليمي، منوها بالدور الداعم والمؤثر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لرعاية اليتيم في شتى المجالات.

من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الشرقية أحمد الفريدان، إن مشاركة 140 مرشدا طلابيا، ومشرفي الإرشاد في هذه الدراسات تأتي كرافد أساسي بحكم الممارسة العملية ولتغذية هذه الأبحاث التي تعنى باليتيم خاصة.