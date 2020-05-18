الخفجي.. غرفة عزل بالمراكز التسويقية والمجمعات

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ألزمت بلدية محافظة الخفجي، المراكز التسويقية والمجمعات، بتأمين غرفة عزل للحالات المشتبه بها بفيروس كورونا، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن من ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت البلدية بإلزام جميع المراكز التسويقية والمجمعات بتأمين غرفة عزل للحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى حثهم على الفحص الدوري لجميع العاملين بالمنشأة، والتأكد من خلوهم من أعراض الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على لبس الكمامات والقفازات والنظافة الشخصية والتعقيم أولًا بأول للمنشأة. وأضاف م. الحميداني إن البلدية تقوم بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الصحية؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلك. وأكد أن الفرق الميدانية بالبلدية تحرص على تكثيف الحملات الرقابية المستمرة؛ لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

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