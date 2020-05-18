شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تواجه «خاطفة الدمام» بـ 38 دليلا وقرينة والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة د. ماجد الدسيماني أن فريق التحقيق بالنيابة العامة أجرى 40 جلسة استجواب مع 21 متهما وشاهدا في قضية خاطفة الدمام، من خلال 249 إجراء، ووجود 38 دليلا وقرينة إدانة، فيما وصلت أوراق القضية إلى قرابة 2700 ورقة، حتى صدر بيان النيابة العامة الذي طالب بحد الحرابة للخاطفة بتهمة خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة عن طريق احتيال وانتحال صفة ممارسة صحية وممارسة أعمال السحر، مؤكدا أنه لا يوجد في القضية تسجيلات مرئية من داخل المستشفى، ولكن مشتبه فيهم وتم التحقيق معهم، مشيرا إلى أن القضية دخيلة على المجتمع وفريدة وغريبة ولا تمثل سلوكا منتشرا في المجتمع، جاء ذلك في البرنامج التلفزيوني «الليوان» مع الإعلامي عبدالله المديفر.

أول تواصل

وأوضح «الدسيماني» أن القضية بدأت بعد بلوغ الأطفال سن العشرين، ومحاولة الخاطفة تصحيح أوضاعهم من أجل العمل والزواج، حيث انكشفت القضية مع أول تواصل مع الأجهزة الحكومية، إضافة إلى أن غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجل الكشف عن الجريمة، مشيرا إلى أن تحليل DNA أثبت أن منار ومحمد هما أبناء الخاطفة وهما أبرياء من سلوك والدتهما ولم يكونا شركاء في عمليات الخطف، وليس لهما علم بالعملية، لافتاً إلى آخر عملية خطف تمت وعمر محمد 6 سنوات فقط، وهو الذي بدأ بالمطالبة بتصحيح أوضاع إخوانه، ومنها انكشفت خيوط الجريمة، مبيناً أن الخاطفة ادعت أنها تزوجت 5 مرات، لكن الثابت من خلال الأوراق الرسمية «مرتان فقط».

ممارسة صحية

وأشار «الدسيماني» إلى أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1414هـ، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم، فيما كان خطف يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1417هـ، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها «اطمئني.. سوف نُعيده بعد 10 أيام»، وكان خطف موسى الخنيزي عام 1420هـ من مستشفى الدمام، حيث أخذت الطفل من أم موسى بحجة «تنظيفه»، وكانت تحمل كيسا وجد عندها عند القبض عليها!، لافتاً إلى أن الخاطفة مريم لم تكن ممرضة، ووالد منار ومحمد ليس له أي علاقة بعمليات الخطف، والنيابة وجهت لزوجها الثاني تهمة المشاركة معها في اختطاف طفل ونسبته إليه بأوراق مزورة.

سحر ودجل

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وبين «الدسيماني» أن الخاطفة مريم لم تكن مختلة عقلياً، وكانت تقوم بأعمال السحر والدجل بعيداً عن الأطفال وكانت عبارة عن «أحجبة» واعتقادات تعتقدها، ولم يثبت أنها اختطفت الأطفال لبيعهم أو الاتجار فيهم أو التسول بهم، بل كانت تقوم بأعمال السحر لحمايتهم، ولم يثبت تورطها في أي قضايا قتل ولم يثبت أنها عضوة في عصابة أو تنظيم لخطف الأطفال أو لها علاقة بشخصية مشهورة.

وقال «الدسيماني»: هناك صحفي مقيم خارج المملكة سعى لبث الشائعات التي تمس النظام العام والإساءة للأجهزة الأمنية ولرجال أمن في نزاهتهم، وتم التقدم للانتربول بطلب لتسليمه، مشيراً إلى أن النيابة تتعامل مع الإعلام في مثل هذه القضايا من منظور إيجابي ومسؤولية اجتماعية، مشيراً إلى أن العلاقة علاقة إستراتيجية يُنظر للإعلام بأنه قناة لإيصال رسالة النيابة العامة التوعوية وشريك في رفع أو نشر الوعي المجتمعي.

وفي مداخلة للشاب المختطف موسى الخنيزي قال فيها: خطفي لم يكن جريمة عادية كان فيها الحرمان من العلم والدراسة، وكان تعليمي بشكل ذاتي من خلال اللوحات والأرقام من الشوارع، مشيراً إلى أنه لم يشعر للحظة بسلوك غريب أو أن الخاطفة ليست والدته، وما قامت به ربما يكون لجوانب نفسية، ومع الوقت كان يشعر بأنهم أبناء غير شرعيين.

من جهته، قال محمد ابن الخاطفة في مداخلته، إنه متعب نفسياً من القضية ومن السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا ذنب له في أخطاء والديه ولا يريد سوى الستر والمضي في حياته.

من جانبه، قال استشاري الطب النفسي د. وليد السحيباني: «المشهد صعب ومؤلم، والقصة بتفاصيلها ليست طبيعية، وسياق الأحداث كأنه فيلم غير واقعي»، مشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين الجريمة والمرض النفسي، وأغلب المجرمين أصحاء نفسيا، لافتاً إلى أن الخاطفة مريم ليست مريضة نفسيا، والصحيح أنها شخصية «مضادة للمجتمع»، ونصح المخطوفين وعوائلهم بالالتفات لحياتهم وعدم متابعة ما ينشر من شائعات في مواقع التواصل.