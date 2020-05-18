السعودية تهدد غير السعوديين بالإبعاد فى هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 مايو 2020 02:19 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 579 زيارة

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حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الأحد، من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على “تويتر”، أن “الغرامة في تلك الحالة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المخالف”.

وأشارت الوزراة، إلى “أنه في حال كانت المخالفة صادرةً بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقّه”، مؤكدا أن “تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخلُ بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظاما”.

و​أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، بلغت 2736 حالة، توزعت في عدد من المدن، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 54752 حالة، من بينها 28718 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (202) حالة حرجة.