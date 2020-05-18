محمد بن مسعود - الدمام - محمود الحمد – الرياض: بات مشروع خصخصة الأندية قريب التطبيق في المملكة وهو ما سيؤدي إلى مناخ أفضل لصناعة مستقبل أفضل للرياضة مالياً وادارياً ، حيث لا يفصله عن رؤية النور إلا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية كالانتهاء من اللوائح الداخلية مع الاتحادات لتراخيص الأندية الرياضية. 18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 01:54 AM Advertisements تطبيق الحوكمة في الأندية يمهِّد نحو الخصخصة.. والحبشان لـ"الخليج 365": ستطوِّر الاستثمار الرياضي تطبيق الحوكمة في الأندية يمهِّد نحو الخصخصة.. والحبشان لـ"الخليج 365": ستطوِّر الاستثمار الرياضي محمود الحمد – الرياض: بات مشروع خصخصة الأندية قريب التطبيق في المملكة وهو ما سيؤدي إلى مناخ أفضل لصناعة مستقبل أفضل للرياضة مالياً وادارياً ، حيث لا يفصله عن رؤية النور إلا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية كالانتهاء من اللوائح الداخلية مع الاتحادات لتراخيص الأندية الرياضية. الكلمات المفتاحية ، تطبيق الحوكمة في الأندية يمهِّد نحو الخصخصة.. والحبشان لـ"الخليج 365": ستطوِّر الاستثمار الرياضي ،

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