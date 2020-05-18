، "البيئة": 150 مليون متر مكعب من مياه الأمطار تُستهلك كـ"مياه شرب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من إجمالي 523 سدًّا منفَّذًا حتى 2019 تديرها الوزارة

كشفت إحصائية، أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن السعودية تستفيد من أكثر من أربعة مليارات متر مكعب من الجريان السطحي لمياه السيول في مختلف المناطق في أوجه مختلفة، وذلك ضمن (523) سدًّا، تديرها الوزارة لتزويد المحطات بمياه الشرب، ومد المزارعين بمياه الري، وتغذية المياه الجوفية.

وبيَّنت الإحصائية بالأرقام أن متوسط هطول الأمطار على السعودية يبلغ (55) ملم، فيما يبلغ معدل الجريان السطحي (السيول) 4.1 مليار متر مكعب، و300 مليون متر مكعب هي حصيلة التغذية الطبيعية للمياه الجوفية في المواقع التي ليس عليها سدود.

كما أظهرت الإحصائية أن حجم السيول الواردة إلى بحيرات السدود البالغ عددها 523 سدًّا (منفَّذة حتى نهاية العام 2019) بلغ حتى العام المحدد (970) مليون متر مكعب، فيما يذهب منها ما تقديره (120) مليون متر مكعب ناتج تبخر وفاقد لـ(2.3) مليار متر مكعب من إجمالي السعة التخزينية لهذه السدود.

وبلغ المنصرف من السدود لأغراض الري وتغذية المياه الجوفية (750) مليون متر مكعب، فيما بلغ حجم الاستهلاك من السدود لمحطات مياه الشرب ما مقداره (150) مليون متر مكعب، والرصيد المتبقي في سدود الشرب حتى نهاية 2019م كميته (630) مليون متر مكعب.