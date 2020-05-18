عاجل : الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن تضاؤل قدرة كورونا على العدوى

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عدن - ياسمين التهامي - زفت منظمة الصحة العالمية، بشرى سارة، بشأن انتقال عدوى كورونا في المدارس ومدى خطورة عودة الأطفال إليها.

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حيث قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن الدول التي ظلت المدارس فيها مفتوحة، لم يحدث فيها تفشٍ لوباء كورونا بشكل كبير.

وأكدت أن المعلومات التي لدى الخبراء الآن، تشير إلى أن الأطفال أقل قدرة من غيرهم على نشر فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ بين المخالطين لهم حتى إذا أُصيبوا بالعدوى، لافتة إلى أن فتح المدارس للطلاب لم يتسبب بظهور بؤر تفشٍ للفيروس.



وأوضحت سواميناثان إن ”المردود الذي حصلنا عليه من الدول التي افتتحت المدارس، كان مشجعًا“، مضيفة أن“ما رأيناه في الدول التي بقيت فيها المدارس مفتوحة، هو أنه لم تكن هناك حالات تفش كبرى للفيروس المستجد في المدارس، وحال ظهور حالات كان ذلك مرتبطًا غالبًا بفعاليات، يتجمع فيها الكثير من الناس، وليس في الفصول العادية“.

لكن المريب في الأمر، أن سواميناثان، لم تضع في حسابنها الفوارق التي بين الدول من حيث تطور الجانب التعليمي ، والكثافة الطلابية من دولة لأخرى.

ففي الدول الفقيرة أو ما يعرف بالنامية، أغلبها يغلب على مدارسها طابع الازدحام الشديد، بل إن بعض الدول تتملئ فصول مدارسها بالطلاب ولا يجد الكثير منهم كراسي للقعود عليها، بعكس الدول المتقدمة التي يعيش طلابها داخل الفصول الدراسية في تباعد جسدي كاف.