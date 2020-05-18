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عدن - ياسمين التهامي - تواجه الصين، انتقادات مستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية تتهمها بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

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عاجل وخطير: الصين تعترف بتورطها في تفشي كورونا في العالم

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وفي أول اعتراف، صريح وخطير، كشف مسؤول صيني عن تورط بلاده في تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، وعلاقة معمل ووهان بذلك.

ونقلت قناة العربية عن كبير مستشاري الصحة الصينية، قوله إن مسؤولو ووهان لم يقولوا الحقيقة حول تفشي كورونا، وهذا أول تصريح لمسؤول صيني يعترف بوجود شيء مريب فيما يحدث داخل معمل ووهان.

ويواجه معمل ووهان اتهامات بوجود بوجود عمليات اختبارية داخله لم يتم التحكم فيها بالقدر الكافي فتسرب الفيروس خارجه ومن ثم انتشر حول العالم.