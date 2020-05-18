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عدن - ياسمين التهامي - هاجم مصدر مسؤول في التحالف العربي اليوم الأحد المجلس الانتقالي (التابع للإمارات) جنوبي اليمن، متهمًا إياه بمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها العملياتية.

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عاجل : التحالف يهاجم الانتقالي وهاني بن بريك يتهم السعودية بخدمة "الإخوان"

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وبحسب قناة العربية الحدث، فإن المصدر المسؤول قال إن المجلس الانتقالي لم يتجاوب مع قيادة التحالف بشأن استمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية.

وتحدث التحالف، أن التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها.

يأتي ذلك، في ظل استمرار انقلاب الانتقالي على الشرعية واتفاق الرياض، وتصعيده عسكريًا عبر إعلان ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" لحكم المحافظات الجنوبية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للتحالف بدعم الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن.

إلى ذلك، شن هاني بن بريك، نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، هجومًا ضمنيًا على المملكة العربية السعودية، متهمًا إياها بخدمة الإخوان المسلمين، ويقصد بهم حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وقال بن بريك إن قناتي العربية والحدث السعودية،، تمارس العبث والأزدواجية العجيبة، متهما إياها بأنها صارت في خدمة جماعة الإخوان.

وردًا على خبر إدانة التحالف لعبث الانتقالي بالملاحة البحرية، كتب بن بريك، في تغريدة له على تويتر: “غير صحيح وعبث من العربية والحدث ازدواجية عجيبة في خدمة الإخونج من جهة ومن حيث إنهما محسوبتان على التحالف من جهة شفرة تحتاج إلى فك من صانع القرار فعبث القناتين يكاد يتقارب مع الجزيرة في تقديم الخدمة للإخونج.

يذكر أن هاني بن بريك، شخصية تعرف بالتطرف والإرهاب، وسبق وأن ثتب القضاء اليمني، في عدن، ضلوعه في اغتيال المئات من علماء وقيادات وكوادر العاصمة المؤقتة عدن، بدعم وتوجيه إماراتي كامل.