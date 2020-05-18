شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. وهذا فارق الصرف بين صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما يزال الريال اليمني، يشهد انهيارًا متواصلا في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، في ظل تفاوت في الأسعار بين صنعاء وعدن.. قد يهمك أيضًا: عاجل : الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن تضاءل قدرة كورونا على العدوى عاجل وخطير: الصين تعترف بتورطها في تفشي كورونا في العالم بن زايد في صدمة.. السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الإمارات ويتحرك عسكريًا مع تركيا عاجل : التحالف يهاجم الانتقالي وهاني بن بريك يتهم السعودية بخدمة "الإخوان" فتاة سعودية تبتلع الشعر بكمية كبيرة.. وعند فتح بطنها كانت مفاجأة صدمت الأطباء خديجة بن قنة وفيصل القاسم وكريشان يهاجمون قناة الجزيرة بسبب فيديو قاسم سليماني عاجل : أول دولة عربية تعلن رسميًا أول أيام عيد الفطر شاب يمني يذهل العالم بقوة ذكائه.. ويخترع ساعة يد تعالج كورونا (فيديو) Advertisements موقع "بويمن" ينشر آخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاحد 17 مايو 2020 فيما يلي: صنعاء: أسعار الشراء: الريال السعودي : 158



⁦ الدولار الأمريكي : 599 ⁦الدرهم الإماراتي : 162 ⁦الريال العماني : 1560 أسعار البيع: ⁦الريال السعودي : 158 ⁦ الدولار الأمريكي : 601 ⁦الدرهم الإماراتي : 162 ⁦الريال العماني : 1565 عدن: أسعار الشراء: ⁦الريال السعودي : 183 الدولار الأمريكي : 696 ⁦الدرهم الإماراتي : 188 ⁦الريال العماني : 1780 أسعار البيع: ⁦الريال السعودي : 184 ⁦ الدولار الأمريكي : 701 ⁦الدرهم الإماراتي : 189 ⁦الريال العماني : 1790

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