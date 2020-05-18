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عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة صادمة.. اكتشف فريق طبي سعودي، كمية كبيرة من الشعر، تقدر بـ2كليو داخل بطن فتاة عشرينية في مدينة الطائف.

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فتاة سعودية تبتلع الشعر بكمية كبيرة.. وعند فتح بطنها كانت مفاجأة صدمت الأطباء

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وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الفتاة كانت تعاني من آلام مزمنة في بطنها، ما دفعها للذهاب إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وهناك حصلت المفاجأة.

حيث خضعت لفحص سريري موسع إنتهى بالوصول لعلة الفتاة لسنوات بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن ويشكل جدار خانق لجسم المعدة.

وقرر فريق طبي بالمستشفى التخصصي إجراء تدخل عاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشفوا لاحقاً ان ما كان يحيط بالمعدة وكان سبب آلام سنوات مضت عبارة عن تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو استطاع التكتل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث.

وتمكن الفريق من استخراج التكتل كامل، وما تزال الفتاة خاضعة للفحوص السريرية في المستشفى حتى اللحظة، مساء اليوم الأحد.