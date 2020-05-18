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عدن - ياسمين التهامي - في هجوم غير مباشر على قناة الجزيرة، عبر عدد من أبرز مذيعي القناة عن استيائهم الكبير للفيديو الذي نشرته القناة، واعتبره الكثير، تمجيدًا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق، الصريع، قاسم سليماني.

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خديجة بن قنة وفيصل القاسم وكريشان يهاجمون قناة الجزيرة بسبب فيديو قاسم سليماني

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فالإعلامية، الجزائرية والأشهر في قناة الجزيرة خديجة بن قنة، علقت على مقطع الفيديو بالقول: " لست معنية بالموضوع، ولا بالبرنامج، ولا أعرف أحدا من فريق الإعداد.. وأتضامن بشدة مع كل من شعر بالاستفزاز من الحلقة وأنا منهم".



أما الإعلامي التونسي محمد كريشان فقد علق أيضا قائلا : " اطلعت عليه ولم يعجبني أبدا.. ولست موافقا عليه البتة".

من جانبه، علق الإعلامي السوري فيصل القاسم قائلا : "وصلتني مئات الرسائل تسأل: هل يستحق قاسم سليماني أن يكون رمزاً من "الرموز"؟.



وأكد القاسم أن الجواب برأيي الذي عبرت عنه مئات المرات على مدى سنوات، بالطبع نعم، فهو رمز الوحشية والقتل والغزو والعنصرية والطائفية والفاشية، وهو الرمز الأشهر للاحتلال الصفيوني الذي يغتصب أربع عواصم عربية.

وكانت قناة الجزيرة بثت على " الجزيرة بودكاست"، مقطعًا يمجد سليماني، وتسبب بردود فعل غاضبة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.