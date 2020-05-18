شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطلق نداء استغاثة.. وتسجيل 89حالة وفاة في عدن الخاضعة للانتقالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطلقت الحكومة اليمنية نداء استغاثة عاجلة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن (الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي الموالية للإمارات) وبقية المحافظات.
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وخلال مؤتمر صحفي لوزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح ووزير الصحة ناصر باعوم ، انعقد في العاصمة السعودية الرياض، دعت الحكومة اليمنية، إلى دعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيد من برامج مشاريع الإصحاح البيئي في المحافظات اليمنية.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان السلطات المحلية، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد، تسجيل 89 حالة وفاة جديدة، بتفشي حمى الضنك والملاريا إضافة إلى فيروس كورونا المستجدـ ليصل إجمالي الوفيات إلى 950حالة منذ مطلع مايو الجاري.
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