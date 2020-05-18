شكرا لقرائتكم خبر عن المراسل "محمد العرب" يكشف مصير أبوعلي الحاكم بعد إصابته في البيضاء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي البحريني، مراسل قنوات العربية الحدث وسكاي نيوز، في اليمن، محمد العرب، إن القائد الميداني لجماعة الحوثي ، عبد الله يحيى الحاكم (ابوعلي الحاكم)، أصيب في احد المعارك الحربية وتم نقله لأحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

قد يهمك أيضًا:

عاجل : الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن تضاءل قدرة كورونا على العدوى

عاجل وخطير: الصين تعترف بتورطها في تفشي كورونا في العالم

بن زايد في صدمة.. السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الإمارات ويتحرك عسكريًا مع تركيا

عاجل : التحالف يهاجم الانتقالي وهاني بن بريك يتهم السعودية بخدمة "الإخوان"

فتاة سعودية تبتلع الشعر بكمية كبيرة.. وعند فتح بطنها كانت مفاجأة صدمت الأطباء

Advertisements

خديجة بن قنة وفيصل القاسم وكريشان يهاجمون قناة الجزيرة بسبب فيديو قاسم سليماني

عاجل : أول دولة عربية تعلن رسميًا أول أيام عيد الفطر

شاب يمني يذهل العالم بقوة ذكائه.. ويخترع ساعة يد تعالج كورونا (فيديو)

ويعتبر، الحاكم هو القائد الميداني للحوثيين، والرجل الثاني في الجماعة بعد عبدالملك الحوثي.

.

وذكر العرب، على حسابه في تويتر، تابعه "بويمن" إن الحاكم، أصيب في إحدى معارك محافظة البيضاء، وتم نقله من مستشفى في ‎ذمار تحت حراسة مشددة الى ‎صنعاء لتلقي العلاج.. وقام بزيارته اليوم الأحد، مهدي المشاط وعبد الخالق الحوثي. وفق ما ورده من مصادره الخاصة، حسب تعبيره.

.

وأرفق العرب لتغريدته، صورة لأحد مرافقي ابو علي الحاكم مؤكدًا أنه -أي المرافق- قد تم قتله في المعركة ذاتها.