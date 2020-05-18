شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف بدت شوارع وأسواق في العاصمة صنعاء خالية بسبب الحجر الصحي (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت جماعة الحوثي الانقلابية على العاصمة اليمنية صنعاء، حجرًا صحيًا في عدة أحياء وأسواق عامة، في ظل إجراءات مكافحة كورونا والحد من انتشار الفيروس.

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وانتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صور لشوارع وأحياء في المناطق الجنوبية للعاصمة صنعاء وهي خالية من الناس والحركة شبه متوقفة.

يذكر أن سلطات مليشيات الحوثي، قررت مساء أمس السبت، فرض حجر صحي مؤقت في مناطق قاع القيضي والدكاتره والوحدة وحزيز التابعة لمديرية سنحان في الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء.



واليوم الأحد، أصدرت سلطات مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، قرارا بإغلاق أسواق الملابس والمراكز التجارية، لمدة 12 ساعة يومياً اعتباراً من مساء اليوم.



حيث صدر تعميم لغرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة صنعاء، يقضي بإغلاق المراكز التجارية وأسواق الملابس وتجهيزات العيد لمدة 12 ساعة من الساعة الـ 6 فجراً وحتى الـ 6 مساءً خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وكانت جماعة الحوثي، قد سيطرت على العاصمة صنعاء، في سبتمبر2014 بانقلاب عسكري نفذته على السلطات الشرعية، بتعاون من القوات العسكرية والأمنية والقبيلة، الموالية للرئيس السابق، الراحل علي عبدالله صالح.